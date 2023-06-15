Для МЦД-5 под Москвой пророют 20-километровый тоннель

Для строительства пятого Московского центрального диаметра под городом пророют тоннель длиной около 20 километров. Об этом сообщил на ПМЭФ мэр Сергей Собянин. Он отметил, что столичные власти уже занимаются постройкой тоннеля.
Градоначальник назвал каждый из пяти диаметров самым крупным транспортным проектом в Европе. По его словам, МЦД-1 и МЦД-2 перевозят в день 500 тыс. человек. Два следующих, которые запустят в этом году, будут обслуживать 1 млн пассажиров в сутки.
В феврале глава столичного Дептранса Максим Ликсутов заявил, что открытие третьего и четвертого диаметров запанировано «примерно август–сентябрь-октябрь». Согласно проекту, МЦД-3 протянется на 88 километров из Зеленограда в Раменское, а МЦД-4 — на 85 километров из Апрелевки в Балашиху.
Летом 2022-го Ликсутов раскрывал подробности и о пятом диаметре. Маршрут, по словам заммэра, составит 89 километров и включит 39 станций, 11 из которых — пересадочные на метро, МЦК и другие диаметры.
Предполагается, что МЦД-5 станет единственным диаметром, у которого будет сразу четыре конечные станции. На юге это будет Домодедово, а на севере развилка с конечными станциями в Пушкино, Щелково и Фрязино.