Для МЦД-5 под Москвой пророют 20-километровый тоннель

Градоначальник назвал каждый из пяти диаметров самым крупным транспортным проектом в Европе. По его словам, МЦД-1 и МЦД-2 перевозят в день 500 тыс. человек. Два следующих, которые запустят в этом году, будут обслуживать 1 млн пассажиров в сутки.