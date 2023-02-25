Ликсутов: третий и четвертый маршруты МЦД будут открыты во второй половине 2023 года

Согласно проекту, планируется запуск 88-километрового МЦД-3 (из Зеленограда в Раменское) и 85-километрового МЦД-4 (из Апрелевки в Балашиху). В планах есть и пятый маршрут, из Пушкино в Домодедово — однако о сроках его реализации московские власти пока не сообщают.