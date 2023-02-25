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Ликсутов: третий и четвертый маршруты МЦД будут открыты во второй половине 2023 года

Денис Ламехов
Сегодня в 20:37

Заместитель мэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов рассказал о планах по запуску движения поездов на диаметрах D3 и D4. Его цитирует «Интерфакс».

Ликсутов заявил: «Открытие D3 и D4 у нас предусмотрено во второй половине этого года, примерно август–сентябрь-октябрь». После запуска МЦД-3 и МЦД-4 в московском метро будет насчитываться 140 станций.

Согласно проекту, планируется запуск 88-километрового МЦД-3 (из Зеленограда в Раменское) и 85-километрового МЦД-4 (из Апрелевки в Балашиху). В планах есть и пятый маршрут, из Пушкино в Домодедово — однако о сроках его реализации московские власти пока не сообщают.

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Максим Ликсутов
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