Ликсутов: третий и четвертый маршруты МЦД будут открыты во второй половине 2023 года

Заместитель мэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов рассказал о планах по запуску движения поездов на диаметрах D3 и D4. Его цитирует «Интерфакс».
Ликсутов заявил: «Открытие D3 и D4 у нас предусмотрено во второй половине этого года, примерно август–сентябрь-октябрь». После запуска МЦД-3 и МЦД-4 в московском метро будет насчитываться 140 станций.
Согласно проекту, планируется запуск 88-километрового МЦД-3 (из Зеленограда в Раменское) и 85-километрового МЦД-4 (из Апрелевки в Балашиху). В планах есть и пятый маршрут, из Пушкино в Домодедово — однако о сроках его реализации московские власти пока не сообщают.