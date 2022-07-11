перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сокуров представил трейлер своего нового фильма «Сказка» 14:30
Пресс-материалы
В Москве стартовали съемки драматического сериала Okko «Late Night School» 14:23
«Аэрофлот» возобновит полеты в китайский Чэнду с 22 июля 13:53
Украинский Альфа-банк сменит название на Сенс банк 13:34
Отель The Ritz-Carlton в Москве официально сменил название 13:04
В «ГЭС-2» пройдет фортепианный фестиваль Pianissimo 12:09
Мобильный репортер/Агентство «Москва»
В Москве разрабатывают проект нового диаметра D5 12:00
Число погибших во время грозы в Москве увеличилось до двух человек 10:53
«Известия»: Минтранс рассмотрит увеличение лимита на перевозку животных в самолете до 10 килограмм 10:46
Прокуратура потребовала ликвидировать профсоюз журналистов 10:07
Electrolux Professional полностью уходит из России 9:58
Sergey Semendyaev/Flickr
В Сочи закрыли все пляжи из‑за штормового предупреждения 9:39
По «Северному потоку» на 10 дней остановилась подача газа 8:57
Le Figaro: нобелевский лауреат Лех Валенса предложил сократить Россию до 50 млн жителей Вчера в 21:02
Новак Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон Вчера в 20:34
Жюльетт Бинош и Морган Фриман пытаются спасти девочку в трейлере «Райского шоссе» Вчера в 19:38
Блокировка Die Welt, петиция об однополых браках на Украине и другие новости дня
Вчера в 18:59 дайджест
Экс-глава Минобороны Великобритании выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра Вчера в 17:32
Кипр потеряет свыше 600 млн евро из‑за отсутствия российских туристов Вчера в 16:56
Хирург крикнул на корпоративе «Слава Украине!». На него составили протокол о дискредитации армии Вчера в 16:49

В Москве разрабатывают проект нового диаметра D5

Виктория Шанина
Сегодня в 12:00

Власти Москвы приступили к разработке проекта новой линии Московских центральных диаметров (МЦД) — D5. Об этом сообщил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Сейчас ведомство вместе с РЖД активно готовится к запуску диаметров D3 и D4. Однако мэр столицы Сергей Собянин уже поручил начать работать над D5, Ликсутов называет его «одним из самых сложных, востребованных и очень нужных для москвичей и жителей Подмосковья».

На этапе проработки проекта появились сложности по соединению радиальных направлений — Ярославского и Павелецкого.

«Единственная возможность повысить комфорт пассажиров и дать маршрут через центр — это проектирование подземного тоннеля от Ярославского до Павелецкого радиуса. Конечно, это инженерно-технически очень сложный проект, не говоря уже о его стоимости», — пишет Ликсутов.

Сейчас в планах серьезная научная работа. Предполагается, что D5 протянется на 89 километров, будет 39 станций, 11 из которых — пересадочные на метро, МЦК и другие диаметры.

Планируемый пассажиропоток будущего диаметра — более 600 тыс. человек в рабочий день, или 181 млн пассажиров в год. Для сравнения: D1 и D2 за 2021 год перевезли в общей сложности 171 млн человек.

«Предполагается, что D5 будет самым востребованным диаметром и с колоссальным пассажиропотоком. С его запуском пассажиры Ярославского и Павелецкого направлений, следующие в центр, смогут экономить до 30% времени, для них сократится необходимость в пересадках на „вокзальных“ станциях», — добавляет глава Дептранса.

Кроме того, D5 станет единственным диаметром, у которого будет сразу четыре конечные станции. На юге это будет Домодедово, а на севере будет развилка, с конечными станциями в Пушкино, Щелково и Фрязино.

События недели на afisha.ru
шансон
Григорий Лепс
Крайне популярный в народе исполнитель нового шансона
комедия
Булки
Кристина Асмус находит приключения на свои булки в Шри-Ланке
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мелодрама
Первая любовь
Пара школьников влюбляется друг в друга и сильно от этого страдает
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Побег из космоса
Продолжение приключений одного дружелюбного медведя
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Правительство Москвы
РЖД
Люди
Максим Ликсутов
Сергей Собянин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить