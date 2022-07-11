В Москве разрабатывают проект нового диаметра D5

Власти Москвы приступили к разработке проекта новой линии Московских центральных диаметров (МЦД) — D5. Об этом сообщил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Сейчас ведомство вместе с РЖД активно готовится к запуску диаметров D3 и D4. Однако мэр столицы Сергей Собянин уже поручил начать работать над D5, Ликсутов называет его «одним из самых сложных, востребованных и очень нужных для москвичей и жителей Подмосковья».

На этапе проработки проекта появились сложности по соединению радиальных направлений — Ярославского и Павелецкого.

«Единственная возможность повысить комфорт пассажиров и дать маршрут через центр — это проектирование подземного тоннеля от Ярославского до Павелецкого радиуса. Конечно, это инженерно-технически очень сложный проект, не говоря уже о его стоимости», — пишет Ликсутов.

Сейчас в планах серьезная научная работа. Предполагается, что D5 протянется на 89 километров, будет 39 станций, 11 из которых — пересадочные на метро, МЦК и другие диаметры.

Планируемый пассажиропоток будущего диаметра — более 600 тыс. человек в рабочий день, или 181 млн пассажиров в год. Для сравнения: D1 и D2 за 2021 год перевезли в общей сложности 171 млн человек.

«Предполагается, что D5 будет самым востребованным диаметром и с колоссальным пассажиропотоком. С его запуском пассажиры Ярославского и Павелецкого направлений, следующие в центр, смогут экономить до 30% времени, для них сократится необходимость в пересадках на „вокзальных“ станциях», — добавляет глава Дептранса.

Кроме того, D5 станет единственным диаметром, у которого будет сразу четыре конечные станции. На юге это будет Домодедово, а на севере будет развилка, с конечными станциями в Пушкино, Щелково и Фрязино.