Дэниел Рэдклифф не хочет участвовать в сериале по «Гарри Поттеру»

Дэниел Рэдклифф рассказал в интервью Deadline, что не планирует участвовать в будущем телешоу по «Гарри Поттеру» даже в камео.
«Я так думаю, нет. Все, что я читал, говорит, что сериал начнет историю заново, поэтому будет немного странно, если я там внезапно появлюсь…» — ответил он на вопрос журналиста о возможном камео.
Также актер считает, что в перезапуске нет ничего удивительного и его новое воплощение было лишь вопросом времени.
«Я думаю, что Гарри Поттеру всегда было суждено стать таким же, как Шерлоку Холмсу… Возможно, где‑то сейчас живет восьмилетний ребенок, чья жизнь круто изменится через пару лет», — уверен Рэдклифф.
Стриминговый сервис HBO Max официально анонсировал сериал по мотивам книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере в апреле этого года. Его представители также пообещали точную адаптацию культовой серии книг.
Ранее Bloomberg сообщал, что продюсеры планируют сразу 7 сезонов по числу книг, а Джоан Роулинг будет участвовать в разработке сценария.