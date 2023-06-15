Реклама
Новости

Бориса Гребенщикова оштрафовали по делу о дискредитации армии

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:00

Тверской суд Москвы оштрафовал Бориса Гребенщикова на 50 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Поводом для протокола стало интервью музыканта израильскому Девятому каналу в мае 2022 года. В нем музыкант говорил, что «уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности» — «это и есть фашизм».

Внимание на интервью обратил журналист Армен Гаспарян. «Гребенщиков назвал всех русских фашистами», — подписал он опубликованный в своем телеграм-канале фрагмент из интервью Гребенщикова. При этом Гребенщиков не называл всех россиян фашистами.

В январе 2023 года депутат Султан Хамзаев заявил о планах обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию армии. В мае протокол поступил в Тверской суд.

расскажите друзьям
теги
Следственный комитет
люди
Борис ГребенщиковАрмен ГаспарянСултан Хамзаев
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»