Бориса Гребенщикова оштрафовали по делу о дискредитации армии

Тверской суд Москвы оштрафовал Бориса Гребенщикова на 50 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».
Поводом для протокола стало интервью музыканта израильскому Девятому каналу в мае 2022 года. В нем музыкант говорил, что «уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности» — «это и есть фашизм».
Внимание на интервью обратил журналист Армен Гаспарян. «Гребенщиков назвал всех русских фашистами», — подписал он опубликованный в своем телеграм-канале фрагмент из интервью Гребенщикова. При этом Гребенщиков не называл всех россиян фашистами.
В январе 2023 года депутат Султан Хамзаев заявил о планах обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию армии. В мае протокол поступил в Тверской суд.