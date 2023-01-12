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Депутат попросил СК проверить слова Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию армии

Семён Гудошников
Сегодня в 16:57

Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев попросит Следственный комитет проверить высказывания Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию Российской армии. Об этом пишет РИА «Новости».

Депутат считает, что подобные комментарии не должны оставаться без реакции, которую «требуют в обществе».

«Замечу, что это не какие‑то отдельные заявления чумных актеров. Это идеологическая война, направленная на формирование пораженческого общественного мнения. „Спящие ячейки“ Запада, которые сосредоточены на распространении фейков, навязывании лжеправды и демонстрации своей лояльности к Западу», — считает он.

РИА «Новости» отмечает, что речь идет о высказываниях Гребенщикова в одном из прошлогодних интервью. По всей видимости, речь идет об интервью израильскому Девятому каналу, которое было опубликовано в мае 2022 года.

Накануне внимание к ролику привлек журналист Армен Гаспарян. Он выложил фрагмент из интервью Гребенщикова, подписав его: «Гребенщиков назвал всех русских фашистами. Совершенно ********». Позже новости с подобными формулировками — что «Гребенщиков назвал россиян фашистами» — появились в российских федеральных СМИ.

При этом Гребенщиков не называл всех россиян фашистами. На вопрос журналистки, разочаровался ли он в каких‑нибудь людях после 24 февраля, потерял ли каких‑нибудь друзей, музыкант ответил: «Вы всерьез считаете, что можно общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны?»

Позже на уточняющий вопрос, что, может, в его окружении все же нашлись такие, Гребенщиков заявил: «У меня никогда не было среди друзей фашистов». А затем пояснил: «Это и есть фашизм. Уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности. Это не фашизм? Они психически больные. Но они имеют власть, поэтому они могут уничтожить, задавить танками, посадить в тюрьмы, расстрелять любого человека, которого они встретят на улице».

Помимо этого, Гребенщиков в интервью говорил, что направляет средства от своих выступлений на помощь Украине.

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Борис ГребенщиковСултан ХамзаевАрмен Гаспарян
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