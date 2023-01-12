Депутат попросил СК проверить слова Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию армии

Позже на уточняющий вопрос, что, может, в его окружении все же нашлись такие, Гребенщиков заявил: «У меня никогда не было среди друзей фашистов». А затем пояснил: «Это и есть фашизм. Уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности. Это не фашизм? Они психически больные. Но они имеют власть, поэтому они могут уничтожить, задавить танками, посадить в тюрьмы, расстрелять любого человека, которого они встретят на улице».