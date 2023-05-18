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На Бориса Гребенщикова составили протокол о дискредитации армии

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:03

В Тверской суд Москвы поступил протокол на музыканта Бориса Гребенщикова по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации армии. Об этом пишут РИА «Новости».

Дата заседания пока не назначена, суть претензий к музыканту не уточняется. Гребенщикову грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Музыкант неоднократно выступал против спецоперации и заявлял, что направляет средства от своих выступлений на помощь Украине. В январе 2023 года стало известно, что депутат Султан Хамзаев планирует обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания Гребенщикова из его интервью 2022 года на содействие терроризму и дискредитацию. О каком именно интервью шла речь, не уточнялось.

РИА «Новости» писали, что скорее всего Хамзаев говорил об интервью израильскому Девятому каналу. В нем музыкант говорил, что «уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности» — «это и есть фашизм».

Внимание на интервью обратил журналист Армен Гаспарян. «Гребенщиков назвал всех русских фашистами», — подписал он опубликованный в своем телеграм-канале фрагмент из интервью Гребенщикова. При этом Гребенщиков не называл всех россиян фашистами.

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люди
Борис ГребенщиковСултан ХамзаевАрмен Гаспарян
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