На Бориса Гребенщикова составили протокол о дискредитации армии

Музыкант неоднократно выступал против спецоперации и заявлял, что направляет средства от своих выступлений на помощь Украине. В январе 2023 года стало известно, что депутат Султан Хамзаев планирует обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания Гребенщикова из его интервью 2022 года на содействие терроризму и дискредитацию. О каком именно интервью шла речь, не уточнялось.