Суд отклонил иск Земфиры* об исключении из списка иноагентов

По словам Передрука, решение Минюста было связано с публикациями на сайте Земфиры, в ее аккаунте в соцсети «ВКонтакте» и на ютуб-канале. Все три страницы не верифицированы, и нет доказательств, что относятся к артистке, подчеркнул он.