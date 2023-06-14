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Суд отклонил иск Земфиры* об исключении из списка иноагентов

Виктория Шанина
Сегодня в 15:00

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Земфиры Рамазановой*, в котором защита певицы требовала исключить ее из реестра иностранных агентов. Об этом пишет РИА «Новости».

Адвокат артистки Александр Передрук настаивал, что признание его подзащитной иноагентом «носит дискриминационный характер» и нарушает ее право на свободу выражения мнения. Кроме того, он заявлял, что Земфира никогда не осуществляла политическую деятельность и не находилась под иностранным влиянием.

По словам Передрука, решение Минюста было связано с публикациями на сайте Земфиры, в ее аккаунте в соцсети «ВКонтакте» и на ютуб-канале. Все три страницы не верифицированы, и нет доказательств, что относятся к артистке, подчеркнул он.

Представитель Минюста утверждал, что решение принималось в рамках закона и на основе информации, «полученной от компетентных органов». Земфира «получала финансовую поддержку из иностранного источника, распространяет негативные мнения о СВО, высказывает несогласие с действиями России», сказал юрист.

В перечень иностранных агентов Земфира попала 10 февраля якобы из‑за того, что давала концерты в недружественных странах и высказывалась против военной операции на территории Украины, а также получала поддержку от зарубежных источников.

Певица не комментировала публично свое включение в реестр иноагентов. В мае она подала иск с требованием отменить это решение.

После начала боевых действий на территории Украины она покинула Россию. Затем артистка выпустила треки «Не стреляйте» и «Мясо», посвященные событиям на Украине.

В начале июня Замоскворецкий суд Москвы также отказал в исключении из реестра иноагентов Семену Слепакову*, Максиму Галкину* и Илье Варламову*.

* Земфира Рамазанова, Семен Слепаков, Максим Галкин, Илья Варламов внесены Минюстом в реестр иноагентов.

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Земфира РамазановаСемен СлепаковМаксим ГалкинИлья Варламов
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