Суд отказал Илье Варламову* в снятии статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск блогера Ильи Варламова* к Минюсту, в котором он требует снять с него статус иноагента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Варламов попал в реестр Минюста 23 марта. По мнению ведомства, он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранных источников».
Блогер ответил, что не согласен с этим статусом и закон об иноагентах «нужен, чтобы максимально осложнять работу независимых журналистов», каковым он себя и называет.
В мае Илья Варламов подал иск к Минюсту с требованием исключить его из списка иноагентов. Вместе с ним оспорить решение ведомства попытался Семен Слепаков*, решения по его заявлению пока нет.