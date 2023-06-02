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Суд отказал Илье Варламову* в снятии статуса иноагента

Виктория Шанина
Сегодня в 10:15

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск блогера Ильи Варламова* к Минюсту, в котором он требует снять с него статус иноагента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Варламов попал в реестр Минюста 23 марта. По мнению ведомства, он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранных источников».

Блогер ответил, что не согласен с этим статусом и закон об иноагентах «нужен, чтобы максимально осложнять работу независимых журналистов», каковым он себя и называет.

В мае Илья Варламов подал иск к Минюсту с требованием исключить его из списка иноагентов. Вместе с ним оспорить решение ведомства попытался Семен Слепаков*, решения по его заявлению пока нет.

* Илья Варламов и Семен Слепаков внесены Минюстом в реестр иноагентов.

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Илья ВарламовСемен Слепаков
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