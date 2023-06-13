В Белгородскую область зайдет чеченский батальон «Запад-Ахмат»

«На сегодняшний день нами выработаны наиболее эффективные меры взаимодействия, которые позволят существенно усилить безопасность на приграничных территориях. Уверен, что с учетом высокой боеспособности батальона „Запад-Ахмат“ поставленные перед подразделением цели будут достигнуты без особых усилий», — написал Кадыров.