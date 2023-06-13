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В Белгородскую область зайдет чеченский батальон «Запад-Ахмат»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:20

В Белгородскую область войдет чеченский батальон «Запад-Ахмат», который будет охранять границы. Бойцы смогут «существенно повысить безопасность» вместе с другими подразделениями, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«На сегодняшний день нами выработаны наиболее эффективные меры взаимодействия, которые позволят существенно усилить безопасность на приграничных территориях. Уверен, что с учетом высокой боеспособности батальона „Запад-Ахмат“ поставленные перед подразделением цели будут достигнуты без особых усилий», — написал Кадыров.

Бойцы батальона будут предотвращать диверсионные вылазки в Белгородскую область. Это, по словам Кадырова, согласовывалось с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, главой региона Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и Росгвардии.

Накануне Минобороны РФ подписало контракт с батальоном «Ахмат». За день до этого министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, обязывающий добровольческие отряды заключить контракт с военным ведомством до 1 июля.

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Рамзан КадыровСергей ШойгуВячеслав Гладков
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