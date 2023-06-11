Шойгу обязал «добровольческие отряды» подписывать контракт с Минобороны

Накануне в военном ведомство сообщили о трехкратном росте набора контрактников с апреля. По его данным, за первые десять дней июня контракт 13,5 тыс. человек — это в 2,1 раза больше майских показателей за тот же период и в 3,1 раза больше апрельских.