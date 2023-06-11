Шойгу обязал «добровольческие отряды» подписывать контракт с Минобороны

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, обязывающий добровольцев подписать контракт с Минобороны до 1 июля. Это нужно для «повышения эффективности применения добровольческих формирований», сообщается на сайте ведомства.
Из документа следует, что это придаст «добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач». Кроме того, в случае заключения контракта с Минобороны на них будут распространяться меры социально поддержки от государства, говорится там.
Распространяется ли приказ на частные военные компании, неизвестно. Однако ранее Минобороны называло бойков ЧВК «Вагнер» «добровольцами штурмовых отрядов».
Накануне в военном ведомство сообщили о трехкратном росте набора контрактников с апреля. По его данным, за первые десять дней июня контракт 13,5 тыс. человек — это в 2,1 раза больше майских показателей за тот же период и в 3,1 раза больше апрельских.