Отряд «Ахмат» подписал контракт с Минобороны

Министерство обороны РФ подписало контракт с чеченским батальоном «Ахмат», сообщает пресс-служба ведомства. Подписи поставили замначальника Генштаба ВС РФ Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.
«Надеюсь в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты», — заявил Ким. Депутат Госдумы Адам Делимханов понадеялся, что контракт «с удовольствием также подпишут все командиры добровольческих подразделений и отрядов, потому что это дает тот же статус военнослужащего, как и в Министерстве обороны».
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, обязывающий «добровольческие отряды» подписать контракт с военным ведомством до 1 июля. Из документа следует, что это придаст «добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач».