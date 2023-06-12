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Отряд «Ахмат» подписал контракт с Минобороны

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:55

Министерство обороны РФ подписало контракт с чеченским батальоном «Ахмат», сообщает пресс-служба ведомства. Подписи поставили замначальника Генштаба ВС РФ Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

«Надеюсь в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты», — заявил Ким. Депутат Госдумы Адам Делимханов понадеялся, что контракт «с удовольствием также подпишут все командиры добровольческих подразделений и отрядов, потому что это дает тот же статус военнослужащего, как и в Министерстве обороны».

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, обязывающий «добровольческие отряды» подписать контракт с военным ведомством до 1 июля. Из документа следует, что это придаст «добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы не будут подписывать контракт с Минобороны. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев ответил, что группе «Вагнер» это и не нужно: «ЧВК — это частная военная компания. Это не добровольцы. Никакого отношения к ЧВК это не имеет».

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Минобороны РоссииГосдумаГенштаб
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Сергей ШойгуАлексей КимАдам ДелимхановЕвгений ПригожинВиктор Соболев
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