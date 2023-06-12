Отряд «Ахмат» подписал контракт с Минобороны

«Надеюсь в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты», — заявил Ким. Депутат Госдумы Адам Делимханов понадеялся, что контракт «с удовольствием также подпишут все командиры добровольческих подразделений и отрядов, потому что это дает тот же статус военнослужащего, как и в Министерстве обороны».