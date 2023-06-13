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Депутаты предложили освободить мобилизованных от ответственности за нетяжкие преступления

Семён Гудошников
Сегодня в 15:49

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает освободить мобилизованных и контрактников от уголовной ответственности за нетяжкие преступления после окончания их службы.

Документ опубликован в базе законопроектов на сайте ГД. Его авторы — сенатор Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также первый замглавы этого комитета Ирина Панькина. Все они члены партии «Единая Россия».

Поправки коснутся мобилизованных и тех, кто заключил контракт с Минобороны. Их предлагают освободить от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести, которые они совершили после увольнения со службы или получения государственной награды.

Поправки распространяются и на преступления, которые были совершены до вступления закона в силу. Подавать ходатайство о приостановке или прекращении уголовных дел против военных должны будут командования воинских частей. Они же должны будут контролировать поведение бывших военных.

В пояснительной записке проекта сказано: «Законопроект не противоречит, предусмотренным уголовным законодательством принципам, а правовой механизм освобождения от ответственности будет способствовать достижению целей наказания, а также обеспечит дополнительными возможностями комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации» (пунктуация и орфография сохранены. — Прим. ред.).

На прошлой неделе Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому добровольческие отряды должны до 1 июля подписать контракт с Минобороны. В ведомстве считают, что это придаст добровольческим отрядам необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач. 12 июня с Минобороны подписал контракт отряд чеченского спецназа «Ахмат».

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ГосдумаКонституционный комитет ГосдумыЕдиная Россия
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Андрей КлишасПавел КрашенинниковСергей Шойгу
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