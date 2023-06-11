Джефф Безос купил одну акцию Amazon и заработал 10 долларов. Он увеличил свою долю впервые за 20 лет

25 мая Джефф Безос купил одну акцию Amazon за 114,77 доллара, сообщает Bloomberg. Это первый раз, когда миллиардер приобрел акции своей компании как минимум с 2002 года.
До этого Безос только продавал акции Amazon. С 2002 года он распродал акции примерно на 30 млрд долларов, чтобы финансировать свои проекты (ракетную компанию Blue Origin) и тратить на свое усмотрение (суперяхта Koru стоимостью 500 млн долларов).
На данный момент Безос владеет около 10% акций компании. Покупка одной акции сделала его богаче на 10 долларов. Действия миллиардера поставили в тупик аналитиков Amazon и биржевых наблюдателей, в соцсетях выдвигали теории, в том числе объясняя покупку случайным нажатием.
В июле 2021 года Безос ушел с поста генерального директора Amazon. Он занял кресло председателя правления.