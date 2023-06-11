Реклама
Новости

Джефф Безос купил одну акцию Amazon и заработал 10 долларов. Он увеличил свою долю впервые за 20 лет

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:52

25 мая Джефф Безос купил одну акцию Amazon за 114,77 доллара, сообщает Bloomberg. Это первый раз, когда миллиардер приобрел акции своей компании как минимум с 2002 года.

До этого Безос только продавал акции Amazon. С 2002 года он распродал акции примерно на 30 млрд долларов, чтобы финансировать свои проекты (ракетную компанию Blue Origin) и тратить на свое усмотрение (суперяхта Koru стоимостью 500 млн долларов).

На данный момент Безос владеет около 10% акций компании. Покупка одной акции сделала его богаче на 10 долларов. Действия миллиардера поставили в тупик аналитиков Amazon и биржевых наблюдателей, в соцсетях выдвигали теории, в том числе объясняя покупку случайным нажатием.

В июле 2021 года Безос ушел с поста генерального директора Amazon. Он занял кресло председателя правления.

В мае Blue Origin Безоса выиграла контракт НАСА на разработку космического корабля, который доставит астронавтов на Луну. Стоимость контракта превышает 3,4 млрд долларов, однако компания намерена потратить около 7 млрд, использовав свои деньги.

расскажите друзьям
теги
AmazonNASA
люди
Джефф Безос
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»