Реклама
Новости

Blue Origin Джеффа Безоса выиграла контракт НАСА на строительство модуля для отправки людей на Луну

Виктория Шанина
Сегодня в 09:10

Компания Blue Origin, которая принадлежит одному из богатейших людей планеты Джеффу Безосу, выиграла контракт НАСА на разработку космического корабля, который доставит астронавтов на Луну. Об этом пишет CNBC.

Стоимость контракта превышает 3,4 млрд долларов, однако Blue Origin намерена потратить около 7 млрд. Недостающую сумму компания оплатит сама.

«Для меня большая честь оказаться в этом путешествии с НАСА», — пишет Безос в своем твиттере.

Blue Origin — не единственная компания, выигравшая контракт. Над проектом она будет работать вместе с Lockheed Martin, Boeing, Draper, Astrobotic и Honeybee Robotics. Однако компания Безоса возглавляет разработку.

расскажите друзьям
теги
NASABoeing
люди
Джефф Безос
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»