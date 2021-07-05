Джефф Безос покинул пост гендиректора Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос ушел с поста генерального директора компании. С момента создании корпорации прошло ровно 27 лет, пишет Би-би-си.

Сам Безос останется председателем правления, а должность гендиректора займет Эндрю Джесси. Ранее Джесси руководил компанией Amazon Web Services.

По словам Джеффа Безоса, он решил уйти в другие проекты и уделять им больше времени. Один из них — аэрокосмическая компания Blue Origin. Например, 20 июля Безос в рамках проекта отправится в космос на корабле New Shepard. Вместе с ним полетят брат Марк Безос, 82-летняя американка Уэлли Фанк и пока не объявленный победитель аукциона.

В ближайшие 20 лет миллиардер намерен открыть книжный магазин, сосредоточиться на работе Фонда Земли Безоса и Day 1, а также газеты The Washington Post, издателем которой Безос является с 2013 года. Возможно, он начнет еще несколько новых проектов, но бизнесмен пока не решил каких.

На данный момент Джефф Безос считается богатейшим человеком в мире по версии Forbes. Состояние основателя Amazon оценивается в 201,8 млрд долларов. На второй строчке рейтинга находится Бернар Арно (189,3 млрд долларов). Замыкает тройку Илон Маск с состоянием в 167,3 млрд.