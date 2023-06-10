Дженнифер Лоуренс готова вернуться к роли Китнисс в новых фильмах по «Голодным играм»

Дженнифер Лоуренс не прочь вновь сыграть Китнисс Эвердин — главную героиню четырех фильмов по мотивам романа «Голодные игры». Об этом сообщает Variety после интервью с актрисой.
«О, Боже мой, полностью [готова вернуться к роли]! Если Китнисс когда‑нибудь сможет вернуться в мою жизнь, 100%. Мой партнер-продюсер просто схватился за сердце», — пошутила Лоуренс.
Вместе с Лоуренс в интервью участвовал Эндрю Барт Фельдман, с которым она снялась в комедии «Без обид». Он сказал, что впервые посмотрел «Голодные игры» в возрасте около 10 лет: «Я читал книги, а потом вышли фильмы, и это был феномен. Недавно я смотрел их просто для удовольствия и одновременно писал [Лоуренс]».
Лоуренс снялась в самых первых «Голодных играх», сиквеле «И вспыхнет пламя» и поделенной на две части «Сойке-пересмешнице».