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Дженнифер Лоуренс готова вернуться к роли Китнисс в новых фильмах по «Голодным играм»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:55

Дженнифер Лоуренс не прочь вновь сыграть Китнисс Эвердин — главную героиню четырех фильмов по мотивам романа «Голодные игры». Об этом сообщает Variety после интервью с актрисой.

«О, Боже мой, полностью [готова вернуться к роли]! Если Китнисс когда‑нибудь сможет вернуться в мою жизнь, 100%. Мой партнер-продюсер просто схватился за сердце», — пошутила Лоуренс.

Вместе с Лоуренс в интервью участвовал Эндрю Барт Фельдман, с которым она снялась в комедии «Без обид». Он сказал, что впервые посмотрел «Голодные игры» в возрасте около 10 лет: «Я читал книги, а потом вышли фильмы, и это был феномен. Недавно я смотрел их просто для удовольствия и одновременно писал [Лоуренс]».

Лоуренс снялась в самых первых «Голодных играх», сиквеле «И вспыхнет пламя» и поделенной на две части «Сойке-пересмешнице».

Непристойная комедия «Без обид» выйдет в кинотеатрах США 23 июня. В качестве режиссера выступил автор «Очень плохой училки» и постановщик «Хороших мальчиков» Джин Ступницки. Трейлер можно посмотреть здесь и здесь.

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