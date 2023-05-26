Дженнифер Лоуренс в новом трейлере комедии «Без обид»

Sony Pictures опубликовала новый трейлер комедии «Без обид» («No Hard Feelings»). Премьера фильма состоится 23 июня.
Сюжет рассказывает о ветреной девушке Мэдди, которая, находясь на грани потери дома своего детства, обнаруживает объявление о работе: богатые родители ищут кого‑то, с кем бы мог «встречаться» их замкнутый 19-летний сын Перси перед отъездом в колледж.
«Но Перси оказывается более сложной задачей, чем она ожидала, а время поджимает. У нее есть одно лето, чтобы сделать из него мужчину или потерять все», — гласит синопсис проекта.
В фильме снялись Дженифер Лоуренс, Эндрю Барт Фельдман, Натали Моралес и Мэттью Бродерик. Лоуренс сыграет Мэдди, Фельдман — Перси, а Моралес и Бродерик исполнят роли его обеспокоенных родителей.
В качестве режиссера выступил автор «Очень плохой училки» и постановщик «Хороших мальчиков» Джин Ступницки. Сценарий он написал вместе с Джоном Филлипсом, создателем «Дедушки легкого поведения».