Дженнифер Лоуренс в новом трейлере комедии «Без обид»

Сюжет рассказывает о ветреной девушке Мэдди, которая, находясь на грани потери дома своего детства, обнаруживает объявление о работе: богатые родители ищут кого‑то, с кем бы мог «встречаться» их замкнутый 19-летний сын Перси перед отъездом в колледж.