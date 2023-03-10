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В сети появился трейлер комедии «Без обид» с Дженнифер Лоуренс

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:15

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер комедии «Без обид» («No Hard Feelings»), в которой снялась звезда «Голодных игр» и сатиры «Не смотрите наверх» Дженнифер Лоуренс.

В новом фильме Лоуренс предстала в образе водителя такси Мэдди, которая лишилась автомобиля, а вместе с ним и работы. Девушка рискует потерять и дом, где она выросла. Чтобы не допустить этого, она заключает необычную сделку.

Пара обеспеченных родителей предлагает Мэдди познакомиться с их 19-летним сыном-интровертом по имени Перси. Мать и отец парня считают, что тому стоит почаще выходить из дома и начать встречаться с девушкой перед колледжем.

Мэдди берется за задачу соблазнить Перси, взамен ей обещают подарить машину. Однако поладить с тинейджером окажется непросто: Перси примет девушку за похитительницу, не будет реагировать на ее сексуальность и чуть не убьет ее.

С какими еще злоключениями столкнется героиня Лоуренс в попытках спасти свой дом, станет ясно 23 июня — в этот день фильм Джина Ступницки выйдет на экраны кинотеатров.

В нем можно будет увидеть Эндрю Барта Фельдмана, Натали Моралес и Мэттью Бродерика. Фельдман сыграет Перси, а Моралес и Мэттью исполнят роли его обеспокоенных родителей.

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Дженнифер ЛоуренсНатали Моралес
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