В сети появился трейлер комедии «Без обид» с Дженнифер Лоуренс

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер комедии «Без обид» («No Hard Feelings»), в которой снялась звезда «Голодных игр» и сатиры «Не смотрите наверх» Дженнифер Лоуренс.
В новом фильме Лоуренс предстала в образе водителя такси Мэдди, которая лишилась автомобиля, а вместе с ним и работы. Девушка рискует потерять и дом, где она выросла. Чтобы не допустить этого, она заключает необычную сделку.
Пара обеспеченных родителей предлагает Мэдди познакомиться с их 19-летним сыном-интровертом по имени Перси. Мать и отец парня считают, что тому стоит почаще выходить из дома и начать встречаться с девушкой перед колледжем.
Мэдди берется за задачу соблазнить Перси, взамен ей обещают подарить машину. Однако поладить с тинейджером окажется непросто: Перси примет девушку за похитительницу, не будет реагировать на ее сексуальность и чуть не убьет ее.
С какими еще злоключениями столкнется героиня Лоуренс в попытках спасти свой дом, станет ясно 23 июня — в этот день фильм Джина Ступницки выйдет на экраны кинотеатров.
В нем можно будет увидеть Эндрю Барта Фельдмана, Натали Моралес и Мэттью Бродерика. Фельдман сыграет Перси, а Моралес и Мэттью исполнят роли его обеспокоенных родителей.