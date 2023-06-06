В «Мистере сидре» нашли метанол и этилбутират. Число смертей от напитка достигло 28

Поставщик Анар Гусейнов, распространявший «Мистер сидр» в несколько регионов, задержан. В прошлом году Гусейнов привлекался к административной ответственности за оборот алкоголя без документов, подтверждающих его легальность. Тогда суд назначил бизнесмену штраф в 10 тыс. рублей, который заменил на предупреждение и постановил уничтожить 150 литров изъятой продукции.