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В «Мистере сидре» нашли метанол и этилбутират. Число смертей от напитка достигло 28

Семён Гудошников
Сегодня в 14:51

Экспертиза выявила в слабоалкогольном напитке «Мистер сидр», изъятом в Ульяновской области, примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для жизни и здоровья. Об этом говорится в телеграм-канале регионального управления МВД.

Всего ульяновские полицейские осмотрели 444 торговых объекта, из 34 магазинов изъяли 216 кегов «алкогольного напитка сидр объемом 30 литров каждый». По месту производства «Мистера сидра» в Самарской области изъято 27 различных наименований алкогольной продукции общим объемом 25 тыс. литров.

По последним данным, число погибших от употребления «Мистера сидра» достигло 28. В Ульяновской области скончались 18 человек, в Самарской — 7, в Нижегородской — 2, в Удмуртии — 1. Десятки человек остаются в больницах.

О первых случаях отравления, в том числе летальных, стало известно 5 июня. СК возбудил уголовное дело, на частном пивоваренном заводе «Варка» в Самарской области, где производился напиток, прошли следственные действия.

Поставщик Анар Гусейнов, распространявший «Мистер сидр» в несколько регионов, задержан. В прошлом году Гусейнов привлекался к административной ответственности за оборот алкоголя без документов, подтверждающих его легальность. Тогда суд назначил бизнесмену штраф в 10 тыс. рублей, который заменил на предупреждение и постановил уничтожить 150 литров изъятой продукции.

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Анар Гусейнов
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