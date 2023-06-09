Политик Эльвира Вихарева* рассказала об ухудшении состояния своего здоровья после отравления

Московский политик Эльвира Вихарева* уехала из России на лечение в Германию в связи с ухудшением состояния своего здоровья после отравления солями тяжелых металлов в конце 2022 года. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.
По словам Вихаревой*, ее состояние «серьезно ухудшилось», поэтому она отправилась в Берлин для «диагностики и минимальной реабилитации», «поддавшись на уговоры». «Для меня это тяжелый моральный шаг», — заявила она.
Политик отметила, что намерена «постараться сохранить остатки жизни внутри себя» и «в течение короткого времени немного, но встать на ноги». Вихарева* подчеркнула, что не собирается эмигрировать и планирует вернуться в Москву в августе 2023 года.
«Я вернусь в свой дом, даже если он будет разрушен, там будет опасно или меня будет ожидать уголовная статья. Вернусь туда, где меня признают, любят и где я нужна», — написала Вихарева*.
Она также поделилась деталями своей поездки. «Держали на границе 9 часов, не считая 12 часов до границы, где моя транспортировка осуществлялась силами скорой помощи», — рассказала политик.
Вихарева* добавила, что с остановками добралась до Прибалтики и сумела «купировать самостоятельно судороги». Прошедшие два дня пути она назвала «чудовищно тяжелыми» и добавила, что ей предстоит преодолеть еще 2,5 дня дороги.
В марте 2023 года Эльвира Вихарева* заявила, что столкнулась с симптомами отравления солями тяжелых металлов. По словам девушке, она страдала от желудочных болей, усиленного сердцебиения, онемения конечностей, судорог и обмороков. В ее крови, как утверждает политик, обнаружили дихромат калия
В связи с болезнью Вихаревой* пришлось отказаться от публичных выступлений. Ранее девушка проводила онлайн-эфиры. В последние месяцы же политик избегает камер, поскольку отравление сказалось на ее внешности.
Эльвира Вихарева* известна как кандидат в Госдуму 2021 года. Она участвовала в выборах от 196-го округа Москвы и проиграла на них кандидату от партии «Единая Россия» — телеведущему Тимофею Баженову.
В 2022 году Вихарева* собиралась участвовать в муниципальных выборах в столичном районе Якиманка. Однако ее кандидатура была снята из‑за нарушений в оформлении подписных листов.