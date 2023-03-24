Политик Эльвира Вихарева отравилась солями тяжелых металлов

Недомогание повторилось в начале февраля. Вскоре за этим Вихарева стала страдать от судорог и обмороков, а также столкнулась с выпадением волос. Политик обращаась к врачам, которые и в декабре, и в феврале обнаружили в ее крови дихромат калия.