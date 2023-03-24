Московский политик Эльвира Вихарева отравилась солями тяжелых металлов. Об этом оппозиционерка рассказала телеграм-каналу Sota.
Девушка поделилась, что первые симптомы отравления появились у нее в конце ноября или начале декабря. Вихарева жаловалась на сильные желудочные боли, усиленное сердцебиение и онемение конечностей.
Недомогание повторилось в начале февраля. Вскоре за этим Вихарева стала страдать от судорог и обмороков, а также столкнулась с выпадением волос. Политик обращаась к врачам, которые и в декабре, и в феврале обнаружили в ее крови дихромат калия.
Концентрация этого высокотоксичного канцерогенного вещества в крови Вихаревой составляла при первом отравлении 2,3 мг, при втором — 1,6 мг. Медики полагают, что Вихарева пострадала от длительного отравления солями тяжелых металлов.
В связи с болезнью политику пришлось отказаться от публичных выступлений. Ранее девушка проводила онлайн-эфиры. В последние месяцы же Вихарева избегает камеры, поскольку отравление сказалось на ее внешности.
Эльвира Вихарева известна как кандидат в Госдуму 2021 года. Она участвовала в выборах от 196-го округа Москвы и проиграла на них кандидату от партии «Единая Россия» — телеведущему Тимофею Баженову.
В 2022 году Вихарева собиралась участвовать в муниципальных выборах в столичном районе Якиманка. Однако ее кандидатура была снята из‑за нарушений в оформлении подписных листов.