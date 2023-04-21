Минюст РФ внес в реестр иноагентов Христо Грозева, Эльвиру Вихареву и проект «Адвокатская улица»

По данным Минюста, Грозев распространял недостоверную информацию о «принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», участвовал в создании материалов иноагентов, а также иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.