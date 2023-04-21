Минюст РФ внес в реестр иноагентов Христо Грозева, Эльвиру Вихареву и проект «Адвокатская улица»

Министерство юстиции внесло расследователя Христо Грозева в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Помимо него, в перечень вошли политик Эльвира Вихарева, карельская журналистка Наталья Севец-Ермолина, правозащитная организация «Школа призывника» и журналистский проект «Адвокатская улица».
По данным Минюста, Грозев распространял недостоверную информацию о «принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», участвовал в создании материалов иноагентов, а также иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.
*Признаны иноагентами.
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