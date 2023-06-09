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Росавиация согласовала новый воздушный коридор в южном направлении

Виктория Шанина
Сегодня в 17:11

Росавиация вместе с другими ведомствами разработала и уже согласовала дополнительный воздушный коридор для сокращения времени полета гражданских самолетов на юг. Об этом пишет РИА «Новости».

Новый маршрут необходим для выполнения полетов в открытые аэропорты юга России, уточнили в Росавиации. Речь идет о воздушных гаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Минеральных Вод, Магаса, Махачкалы, Нальчика, Сочи и Ставрополя.

Авиакомпании смогут увеличить число рейсов без полетов через Казахстан. Кроме того, новый воздушный коридор будут использовать и для рейсов по международным направлениям.

Полетное время сократится в среднем на 35 минут в зависимости от аэродрома назначения. Воздушный коридор откроется 12 июня.

Накануне источники РБК сообщили, что пилоты некоторых аэропортов уже получили извещения об изменениях в воздушном пространстве.

24 февраля 2022 года, в день начала российской военной операции на Украине, Росавиация запретила полеты в 11 российских аэропортов: Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

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Росавиация
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