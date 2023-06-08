В России откроют второй воздушный коридор для сокращения времени полетов на юг

С 12 июня в России открывается второй воздушный коридор в южном направлении. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в двух российских авиакомпаниях.
Один из собеседников агентства сказал, что пилоты уже получили извещения об изменениях в воздушном пространстве. Предполагается, что новый коридор позволит сократить время полета в южные регионы.
Официальных заявлений на этот счет пока не было.
24 февраля 2022 года, в день начала российской военной операции на Украине, Росавиация запретила полеты в ряд южных городов. Это ограничение регулярно продлевается.
Речь идет о полетах в 11 российских аэропортов: Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
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