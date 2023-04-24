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Netflix показал первый постер третьего сезона «Ведьмака»

Виктория Шанина
Сегодня в 20:03

Стриминговая платформа Netflix опубликовала первый постер третьего сезона сериала «Ведьмак» по одноименной книге. Он появился в официальном твиттер-аккаунте франшизы.

Кадр сопровождает подпись: «Держитесь крепче. До завтра». Можно предположить, что 25 апреля Netflix покажет первый тизер или трейлер нового сезона, но говорить точно пока рано.

В продолжении шоу будет адаптирована книга Анджея Сапковского «Час презрения». Геральт, Йеннифер и Цири столкнутся с Братством магов, Нильфгаардом и эльфами, которые хотят заполучить Цири.

Учитывая предполагаемый сюжет, беспокойство в глазах всех трех героев на постере оправдано.

© Witchernetflix/Twitter

Съемки третьего сезона «Ведьмака» начались в марте прошлого года. Премьера запланирована на лето 2023 года — все новые эпизоды выйдут в один день.

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