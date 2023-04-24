Netflix показал первый постер третьего сезона «Ведьмака»

Кадр сопровождает подпись: «Держитесь крепче. До завтра». Можно предположить, что 25 апреля Netflix покажет первый тизер или трейлер нового сезона, но говорить точно пока рано.
В продолжении шоу будет адаптирована книга Анджея Сапковского «Час презрения». Геральт, Йеннифер и Цири столкнутся с Братством магов, Нильфгаардом и эльфами, которые хотят заполучить Цири.
Учитывая предполагаемый сюжет, беспокойство в глазах всех трех героев на постере оправдано.
© Witchernetflix/Twitter
Съемки третьего сезона «Ведьмака» начались в марте прошлого года. Премьера запланирована на лето 2023 года — все новые эпизоды выйдут в один день.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям