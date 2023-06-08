Правительство Бали выпустило правила поведения для туристов

Уже в этом году туристы стали героями нескольких скандалов в индонезийских медиа. Например, в мае 50-летняя датчанка разделась догола и сняла виральный ролик, катаясь на мотоцикле, сейчас на нее заведено дело о производстве порнографии и ей грозит штраф до 300 долларов либо тюремное заключение до 10 лет. В то же время в городе Убуд немецкую гостью острова отправили в психиатрическую клинику после того, как она ворвалась в храм в обнаженном виде во время танцевального выступления.