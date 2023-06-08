Правительство Бали выпустило правила поведения для туристов

Правительство Бали выпустило официальный список запрещенных и разрешенных занятий для туристов, пишет South China Morning Post. Перечень с ними будут выдавать в аэропорту прибывающим пассажирам.
«[Я прошу] всех сотрудников [госорганов] и иностранных туристов, посещающих Бали, серьезно вчитаться, распространить и следовать этому перечню», — заявил губернатор острова Уэйан Костер.
Лишь в 2023 году из Индонезии были депортированы 132 иностранных туриста, отчитался в парламенте министр юстиции и прав человека Ясонна Лаоли. По данным его ведомства, за весь 2022 год только с Бали пришлось вывезти 194 иностранца.
Уже в этом году туристы стали героями нескольких скандалов в индонезийских медиа. Например, в мае 50-летняя датчанка разделась догола и сняла виральный ролик, катаясь на мотоцикле, сейчас на нее заведено дело о производстве порнографии и ей грозит штраф до 300 долларов либо тюремное заключение до 10 лет. В то же время в городе Убуд немецкую гостью острова отправили в психиатрическую клинику после того, как она ворвалась в храм в обнаженном виде во время танцевального выступления.
В апреле сразу двух российских туристов депортировали из Индонезии, одну — за обнаженное фото перед священным 700-летним баньяновым деревом, а другого — за фото с голыми ягодицами на вершине священного вулкана Агунг. Наконец, в понедельник полиция задержала владельца сервиса аренды авто за прием криптовалюты в качестве оплаты.
Вот что правительство острова пишет в правилах посещения.
Посетителям Бали рекомендуется:
- уважать святую, сакральную природу храмов и всех других религиозных символов на Бали;
- одеваться скромно и носить соответствующую одежду при посещении святых мест и туристических достопримечательностей;
- вести себя вежливо и уважительно в святых местах, туристических достопримечательностях, ресторанах, на дорогах и во всех других общественных местах;
- уважать балийские традиции, обычаи, искусство и культуру, а также местную мудрость балийского народа во время ритуалов и церемоний;
- посещать туристические достопримечательности в присутствии лицензированных гидов, эти гиды должны понимать образ жизни Бали, обычаи, традиции и мудрость балийского народа;
- осуществлять платежи в индонезийских рупиях и с помощью индонезийского стандартного QR-кода;
- обменивать валюту в авторизованных обменных пунктах, на которых есть номер авторизации и логотип QR-кода Банка Индонезии;
- соблюдать индонезийские правила дорожного движения, в том числе иметь международные или национальные водительские права, одеваться соответствующим образом и не садиться за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- пользоваться легальными автомобилями и мотоциклами, которые официально зарегистрированы или управляются легальными компаниями и ассоциациями;
- останавливаться в местах проживания, имеющих необходимые разрешения в соответствии с местными правилами;
- соблюдать все специальные положения и правила, действующие в каждом туристическом месте.
Запрещается:
- входить в священные места в храмах, если только вы не находитесь там во время балийской традиционной церемонии;
- прикасаться к священным деревьям или взбираться на них;
- фотографироваться в нескромной одежде или без одежды, а также вести себя так, чтобы осквернить святые и священные места;
- мусорить или загрязнять водоемы и общественные места на Бали;
- использовать одноразовые пластиковые изделия, например пакеты, пенопласт и соломинки;
- оскорблять и проявлять агрессию к государственным служащим, членам местных общин или другим туристам, даже в социальных сетях;
- работать или заниматься предпринимательской деятельностью без получения соответствующих документов;
- заниматься незаконной деятельностью, такой как торговля флорой и фауной, культурными артефактами и незаконными товарами, включая запрещенные наркотики.