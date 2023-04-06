Бали депортируют россиянина за голое фото на священной горе

Власти Индонезии депортируют россиянина из‑за фотографии в обнаженном виде на вулкане Агунг на острове Бали, считающимся у местных жителей священным. Об этом сообщает газета Jakarta Post.
Гражданин РФ Юрий Чиликин прибыл в страну по туристической визе, передает The Independent. Он столкнулся с волной критики от местных жителей, когда в соцсетях выложил фотографию, на которой он стоит спиной к камере и со снятыми трусами на фоне Агунга. Также выяснилось, что блогер поднялся вместе с туристической группой без предварительной регистрации.
Юрий удалил снимок на вулкане и опубликовал видео с извинениями. «Моим действиям нет оправдания. Единственное, что привело к тому, что произошло, — это мое личное невежество. Незнание особенностей местной религии», — сказал он и отметил, что узнал больше об обычаях Индонезии.
Глава управления по законодательству и правам человека Бали Ангиата Напитупулу заявил, что россиянин «нарушил нормы закона и не проявил уважения к нашей культуре», за что ему могут после депортации запретить въезд в страну как минимум на шесть месяцев.
13 марта власти Бали запретили иностранным туристам пользоваться мотоциклами для передвижения по острову из‑за ряда аварий, которые привели к травмам и смертям. В феврале российский турист был задержан полицией на острове после того, как ехал на мотоцикле в нетрезвом виде и врезался в местного велосипедиста.
20 марта местные власти депортировали четырех иностранцев (их имена не названы), двое из которых — россияне, которые оказывали услуги по обучению вождению мотоциклом, не имея разрешения. Иммиграционная служба Бали заявила, что мониторит иностранцев через соцсети.
В конце марта полиция города Денпасара заявила, что за неделю из 365 нарушителей правил дорожного движения 43 оказались иностранцами. 17 человек из нарушителей-иностранцев — россияне.