Бали депортируют россиянина за голое фото на священной горе

Гражданин РФ Юрий Чиликин прибыл в страну по туристической визе, передает The Independent. Он столкнулся с волной критики от местных жителей, когда в соцсетях выложил фотографию, на которой он стоит спиной к камере и со снятыми трусами на фоне Агунга. Также выяснилось, что блогер поднялся вместе с туристической группой без предварительной регистрации.