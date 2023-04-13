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Россиянку депортируют с Бали за обнаженное фото у священного дерева

Виктория Шанина
Сегодня в 17:05

Власти Индонезии депортируют россиянку с Бали из‑за обнаженной фотографии, сделанной на фоне священного 700-летнего баньяна. Об этом сообщает местный портал Detik со ссылкой на миграционную службу Денпасара.

Местные власти обратили внимание на фото россиянки после публикации балийской активистки и предпринимательницы Нилух Джелантик. 12 апреля она выложила тот самый обнаженный снимок и написала: «Всем иностранцам, не уважающим нашу землю: Бали — наш дом, а не ваш».

«Вы считаете, что будете круто выглядеть, фотографируясь обнаженными у наших священных деревьев? Возвращайтесь в свою страну, если не можете уважать наши традиции и культуру!» — заявляет Джелантик.

На ее скриншотах виден ник россиянки — @luiza_kosykh. Однако на момент написания этой новости такого аккаунта не существует. Также неизвестно, действительно ли девушку зовут Луиза Косых.

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