Россиянку депортируют с Бали за обнаженное фото у священного дерева

Местные власти обратили внимание на фото россиянки после публикации балийской активистки и предпринимательницы Нилух Джелантик. 12 апреля она выложила тот самый обнаженный снимок и написала: «Всем иностранцам, не уважающим нашу землю: Бали — наш дом, а не ваш».