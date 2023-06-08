Глава OpenAI Сэм Олтман подтвердил, что разработка ChatGPT-5 стоит на паузе

В конце марта более 1100 деятелей, в том числе Илон Маск и Стив Возняк, подписали открытое письмо с призывом к разработчикам ИИ «немедленно приостановить как минимум на шесть месяцев обучение систем, более мощных, чем GPT-4». Спустя несколько недель исполнительный директор OpenAI Олтман отметил, что в письме «отсутствует большинство технических нюансов о том, где именно нужно взять паузу», и сообщил, что GPT-5 еще не создается и в ближайшее время не будет.