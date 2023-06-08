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Глава OpenAI Сэм Олтман подтвердил, что разработка ChatGPT-5 стоит на паузе

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

OpenAI не обучает языковую модель GPT-5 до сих пор, спустя несколько месяцев после того, как компания пообещала «на какое‑то время» не работать над преемником GPT-4, заявил создатель чат-бота Сэм Олтман. Взять паузу пришлось после роста беспокойства о быстром развитии искусственного интеллекта.

«Нам предстоит проделать большую работу, прежде чем мы запустим модель [GPT-5]. Мы прорабатываем новые идеи, которые, по нашему мнению, необходимы, но мы, конечно, даже не близки к тому, чтобы начать [разработку]», — сказал Олтман.

В конце марта более 1100 деятелей, в том числе Илон Маск и Стив Возняк, подписали открытое письмо с призывом к разработчикам ИИ «немедленно приостановить как минимум на шесть месяцев обучение систем, более мощных, чем GPT-4». Спустя несколько недель исполнительный директор OpenAI Олтман отметил, что в письме «отсутствует большинство технических нюансов о том, где именно нужно взять паузу», и сообщил, что GPT-5 еще не создается и в ближайшее время не будет.

Ранее в интервью Олтман говорил, что OpenAI выступает против регулирования небольших ИИ-стартапов. «Единственное регулирование, к которому мы призывали, касается нас самих и более крупных игроков», — отмечал он.

В середине мая Олтман выступил в сенате США. Во время слушаний он призвал сенаторов более жестко регулировать технологии искусственного интеллекта, которые становятся источниками этических и юридических проблем, а также подрывают национальную безопасность. «Афиша Daily» собирала оттуда главное.

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Сенат США
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Илон МаскСтив Возняк
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