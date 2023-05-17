OpenAI призвала регулировать ИИ и предупредила о рисках технологии: как прошли слушания в сенате США

The New York Times в своей статье отмечает, что Олтмен и сенаторы не были по разные стороны баррикад, как это уже бывало между государством и технологическими компаниями (можно вспомнить Марка Цукерберга и Джеффа Безоса). За день до слушаний гендиректор OpenAI даже встречался наедине с рядом сенаторов, перед которыми позже выступал. Один из них, Дик Дурбин, во время слушаний подчеркнул, что он впервые видит людей из крупных организаций, которые «умоляют регулировать их деятельность».