«Известия»: Минтранс разработал правила запуска дронов над городами

Министерство транспорта РФ разработало проект постановления правительства, который устанавливает правила запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над городами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.
Ведомство предлагает разрешить запуск БПЛА только на высоте до 150 метров от земли или водной поверхности, в прямой видимости от внешнего пилота и в специальных зонах полетов, которые установят по представлению местных властей. Для полета дрона весом до 30 килограмм и в пределах прямой видимости не потребуется подавать план перемещения.
Если планируется запуск вне установленной зоны или на высоте больше 150 метров, беспилотник будет необходимо обеспечить постоянной двусторонней радиосвязью с органом аэронавигации. Подать план полета можно будет через интернет или по телефону.
Проект вносит изменения в федеральные правила использования воздушного пространства России, а также упрощает регламенты с целью развития отрасли гражданских беспилотников, отмечает издание. Например, сейчас при нахождении в границах муниципальных образований требуется подача не только плана полета, но и согласование местных властей, получить которое очень затруднительно, заявил руководитель Ассоциации малых авиапредприятий Дмитрий Куликов.
12 мая СМИ сообщили о «дроне без боеприпаса» в Москве, застрявшем на дереве в парке. Позже выяснилось, что владельцами небольшого квадрокоптера оказались дети, которые не справились с его управлением.
В Петербурге сформировали спецподразделение полиции по борьбе с дронами. Его вооружили снайперскими винтовками и карабинами, а также аппаратурой для «подавления и нейтрализации дронов».