«Известия»: Минтранс разработал правила запуска дронов над городами

Ведомство предлагает разрешить запуск БПЛА только на высоте до 150 метров от земли или водной поверхности, в прямой видимости от внешнего пилота и в специальных зонах полетов, которые установят по представлению местных властей. Для полета дрона весом до 30 килограмм и в пределах прямой видимости не потребуется подавать план перемещения.