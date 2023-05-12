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Baza: дрон в Москве, о котором писали СМИ, оказался квадрокоптером у детей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:06

«Дрон без боеприпаса» в Москве, о котором писали СМИ, оказался запущенным детьми квадрокоптером. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

12 мая РИА «Новости», Russia Today и другие СМИ написали о «дроне без боеприпаса», застрявшем на дереве в парке «Покровское-Стрешнево». Силовики принялись устанавливать хозяина, передавали они. Baza пишет, что новость об этом выбилась в топы платформы «Дзен».

По данным телеграм-канала, владельцами небольшого квадрокоптера оказались дети, они «нечаянно впечатали его прямо в дерево, устроив большой переполох».

12 мая стало известно, что в Петербурге сформировали спецподразделение полиции по борьбе с дронами. Его вооружили снайперскими винтовками и карабинами, а также аппаратурой для «подавления и нейтрализации дронов».

4 мая вслед за Москвой власти Петербурга ввели временный запрет на использование беспилотников. Днем ранее над крышей Сенатского дворца в Кремле взорвались с разницей в 14 минут два беспилотника. Власти РФ обвинили Украину в попытке нанести удар по резиденции Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не стоит за этой атакой.

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