Baza: дрон в Москве, о котором писали СМИ, оказался квадрокоптером у детей

4 мая вслед за Москвой власти Петербурга ввели временный запрет на использование беспилотников. Днем ранее над крышей Сенатского дворца в Кремле взорвались с разницей в 14 минут два беспилотника. Власти РФ обвинили Украину в попытке нанести удар по резиденции Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не стоит за этой атакой.