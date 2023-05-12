В Петербурге сформировали спецподразделение полиции по борьбе с дронами

В полиции Петербурга появился специальный отдел, занимающийся обеспечением безопасности в воздухе во время проведения массовых мероприятий. РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает, что по приоритету в него входили «сотрудники полиции, побывавшие в служебных командировках на новых территориях».