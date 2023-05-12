В Петербурге сформировали спецподразделение полиции по борьбе с дронами

В полиции Петербурга появился специальный отдел, занимающийся обеспечением безопасности в воздухе во время проведения массовых мероприятий. РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает, что по приоритету в него входили «сотрудники полиции, побывавшие в служебных командировках на новых территориях».
«Сотрудники выполняют различные задачи. Это и мобильные патрули, задача которых задерживать операторов БПЛА. Это и группы стрелков, вооруженные снайперскими винтовками и карабинами. Это и специальные технические группы, использующие технические средства подавления и нейтрализации дронов», — заявили в полиции города.
Впервые на работу подразделение вышло 9 мая. На крышах зданий в центре города разместились пять снайперских пар и две группы с противодронными электромагнитными ружьями. Также наблюдение велось на земле в виде патрулей в целях выявления операторов беспилотников.
В Главном управлении МВД заявили, что итог работы этого отдела — «отсутствие происшествий в праздничный день».
3 мая над крышей Сенатского дворца в Кремле взорвались с разницей в 14 минут два беспилотника. Власти РФ обвинили Украину в попытке нанести удар по резиденции Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не стоит за этой атакой.
4 мая вслед за Москвой власти Петербурга ввели временный запрет на использование беспилотников. В тот же день во время репетиции парада Победы над Дворцовой площадью поднялся и упал дрон. Кто его запускал, неизвестно.