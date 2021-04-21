AirTag для пульта и ухмылка Тима Кука: главные претензии юзеров соцсетей к презентации Apple

20 апреля прошла традиционная презентация апгрейдов от Apple. На весеннем мероприятии сделали довольно много анонсов, среди которых оказались и новое устройство, и новый дизайн старой линейки.
Один из пользователей твиттера написал, что компания просто пытается войти в рынок мемов, другой обвинил Apple в слишком быстром прогрессе, а третий — в завышении цен. В честь этого «Афиша Daily» собрала самые частые претензии пользователей соцсетей. Спойлер: большинство из них — шуточные.
Блютус-брелок AirTag
Apple представила AirTag — трекер, который поможет найти потерянные ключи или другие вещи. Изобретение прекрасное, но как прикрепить его к пульту от телевизора, который вечно теряется?!
Дизайн
Появилось и много сообщений о том, что дизайн новых девайсов проигрывает в сравнении со старым. Один юзер отметил, что так происходит со всеми реформами, но потом люди к ним все равно привыкают.
Ухмылка Тима Кука
В ролике с презентации руководство Apple показало кадр с подозрительной улыбкой Тима Кука. Ухмылку гендиректора компании превратили в главный мем с презентации.
Высокие цены
Часть пользователей, как это обычно и бывает после презентаций Apple, остались недовольны слишком высокими ценами. Здесь тоже нашлись мемы про Тима Кука.
Новый фиолетовый цвет
В основном людям понравился новый фиолетовый цвет в оформлении гаджетов Apple. Но есть небольшая ремарка от пользователя с ником @nothern_boy.