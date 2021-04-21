AirTag для пульта и ухмылка Тима Кука: главные претензии юзеров соцсетей к презентации Apple

20 апреля прошла традиционная презентация апгрейдов от Apple. На весеннем мероприятии сделали довольно много анонсов, среди которых оказались и новое устройство, и новый дизайн старой линейки.

Один из пользователей твиттера написал, что компания просто пытается войти в рынок мемов, другой обвинил Apple в слишком быстром прогрессе, а третий — в завышении цен. В честь этого «Афиша Daily» собрала самые частые претензии пользователей соцсетей. Спойлер: большинство из них — шуточные.

Блютус-брелок AirTag

Apple представила AirTag — трекер, который поможет найти потерянные ключи или другие вещи. Изобретение прекрасное, но как прикрепить его к пульту от телевизора, который вечно теряется?!