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AirTag для пульта и ухмылка Тима Кука: главные претензии юзеров соцсетей к презентации Apple

Виктория Шанина
Сегодня в 19:13

20 апреля прошла традиционная презентация апгрейдов от Apple. На весеннем мероприятии сделали довольно много анонсов, среди которых оказались и новое устройство, и новый дизайн старой линейки.

Один из пользователей твиттера написал, что компания просто пытается войти в рынок мемов, другой обвинил Apple в слишком быстром прогрессе, а третий — в завышении цен. В честь этого «Афиша Daily» собрала самые частые претензии пользователей соцсетей. Спойлер: большинство из них — шуточные.

Блютус-брелок AirTag

Apple представила AirTag — трекер, который поможет найти потерянные ключи или другие вещи. Изобретение прекрасное, но как прикрепить его к пульту от телевизора, который вечно теряется?!

Дизайн

Появилось и много сообщений о том, что дизайн новых девайсов проигрывает в сравнении со старым. Один юзер отметил, что так происходит со всеми реформами, но потом люди к ним все равно привыкают.

Ухмылка Тима Кука

В ролике с презентации руководство Apple показало кадр с подозрительной улыбкой Тима Кука. Ухмылку гендиректора компании превратили в главный мем с презентации.

Высокие цены

Часть пользователей, как это обычно и бывает после презентаций Apple, остались недовольны слишком высокими ценами. Здесь тоже нашлись мемы про Тима Кука.

Новый фиолетовый цвет

В основном людям понравился новый фиолетовый цвет в оформлении гаджетов Apple. Но есть небольшая ремарка от пользователя с ником @nothern_boy.

И еще два забавных твита бонусом

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