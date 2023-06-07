Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября

Согласно исследованию Russian Field, вышедшему 18 мая, если бы выборы мэра Москвы проходили в ближайшее воскресенье, кандидатуру Собянина (он впервые выдвигается от «Единой России», а не как самовыдвиженец) готовы были бы поддержать 66,8% респондентов. За других потенциальных кандидатов — депутата Мосгордумы Леонида Зюганова (внука лидера КПРФ), зампреда Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, лидера московского отделения «Справедливой России — За правду» Дмитрия Гусева и вице-спикера Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Даванкова — проголосовали бы в сумме менее 10%.