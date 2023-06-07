Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября

Мосгордума одобрила проект постановления о проведении выборов мэра города в 2023 году в единый день голосования, они состоятся 10 сентября. Трансляция заседания шла на ютуб-канале местного парламента.
33 депутата поддержали проект, один выступил против, воздержавшихся не было. 11 парламентариев на заседании не было «по уважительной причине». Однако зампред Мосгордумы Степан Орлов с «учетом заявлений от депутатов об отсутствии» сообщил иные результаты, по которым в поддержку выступили 36 народных избранников.
Еще до голосования по проекту постановления депутат Евгений Ступин задал вопрос спикеру Госдумы и члену партии «Единая Россия» Алексею Шапошникову: «Считаете ли вы конкурентными те выборы, которые сейчас предлагается нам назначить?» Тот назвал грядущие выборы московского градоначальника «открытыми и честными, но не конкурентными», пояснив, что у нынешнего главы города Сергея Собянина «конкурентов быть не может».
Согласно исследованию Russian Field, вышедшему 18 мая, если бы выборы мэра Москвы проходили в ближайшее воскресенье, кандидатуру Собянина (он впервые выдвигается от «Единой России», а не как самовыдвиженец) готовы были бы поддержать 66,8% респондентов. За других потенциальных кандидатов — депутата Мосгордумы Леонида Зюганова (внука лидера КПРФ), зампреда Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, лидера московского отделения «Справедливой России — За правду» Дмитрия Гусева и вице-спикера Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Даванкова — проголосовали бы в сумме менее 10%.
10 сентября также пройдут выборы губернаторов и довыборы депутатов Госдумы. В 25 субъектах, включая Москву, голосование будет проводиться в том числе дистанционно в электронном формате.