ЦИК утвердил список регионов, где на выборах можно будет проголосовать дистанционно

Центризбирком опубликовал список из 24 регионов, где на выборах 2023 года (пройдут 10 сентября) будет работать дистанционное электронное голосование (ДЭГ). 18 из них подключат к системе ДЭГ впервые.
На территории всего субъекта ДЭГ на выборах губернаторов будет работать в Чувашии, Алтайском крае, Архангельской, Владимирской, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской, Томской и Ярославской областях, а также Ненецком автономном округе.
На отдельных выборах в местные парламенты проголосовать дистанционно позволят в Карелии, Камчатском и Пермском краях, Белгородской, Калининградской, Курской, Оренбургской, Свердловской, Тульской и Челябинской областях. На дополнительных выборах депутатов Госдумы — в Крыму и Липецкой области.
Впервые ДЭГ применили на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Такая возможность тогда была у жителей Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Электронное голосование критиковали за нечестный подсчет голосов, особенно в Москве.