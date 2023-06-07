ЦИК утвердил список регионов, где на выборах можно будет проголосовать дистанционно

Впервые ДЭГ применили на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Такая возможность тогда была у жителей Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Электронное голосование критиковали за нечестный подсчет голосов, особенно в Москве.