Собянин впервые будет баллотироваться в мэры Москвы от «Единой России»

Сергей Собянин в этом году будет впервые баллотироваться в мэры Москвы от «Единой России», а не в качестве самовыдвиженца. Об этом «Коммерсанту» сказал источник столичной мэрии и подтвердили в городском отделении партии власти.
Выдвижение Собянина состоится на партийной конференции ЕР, дата которой будет определена после опубликования решения о назначении выборов. По словам секретаря московского отделения «Единой России» Петра Толстого, решение действующего градоначальника выдвигаться от партии объясняется его тесной связью с ЕР и консолидацией общества вокруг президента и его партии.
На выборах 2021 года в Госдуму Собянин возглавлял региональный список «Единой России». Он также входит в Бюро Высшего совета партии.
Согласно исследованию Russian Field, вышедшему 18 мая, если бы выборы мэра Москвы проходили в ближайшее воскресенье, кандидатуру Собянина готовы были бы поддержать 66,8% респондентов. За других потенциальных кандидатов —депутата Мосгордумы Леонида Зюганова (внука лидера КПРФ), зампреда Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, лидера московского отделения «Справедливой России — За правду» Дмитрия Гусева и вице-спикера Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Даванкова — проголосовали бы в сумме менее 10%.
Мосгордума назначает выборы градоначальника за 90-100 дней до единого дня голосования. В этом году он запланирован на 10 сентября, поэтому выборы в столице должны быть объявлены между 2-м и 12-м июня.