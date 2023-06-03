Проекты о спецоперации и шоу с дипфейком Илона Маска получат господдержку

Деньги дадут создателям шоу о современных российских дизайнерах «Кому на Руси шить хорошо», тревел-шоу с незрячим блогером «Пахнет вкусно», проекта «Сделано для фронта» о помощи предпринимателей российским военным. Также профинансируют проекты «СВОи», «Женщины Z», «Россия для людей», «Право на вторжение», «Босх — молокосос!», «Уехавшие, как вы там?», «Обновленный сайт Конституции РФ», «Народов много — Родина одна. Мы вместе!» и другие — всего 53.