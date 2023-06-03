Проекты о спецоперации и шоу с дипфейком Илона Маска получат господдержку

Института развития интернета (ИРИ) распределит выделенные гранты на сумму 10,3 млрд рублей среди 163 проектов, сообщает РБК. Поддержку получат проекты о военной спецоперации на территории Украины и шоу «Сбросим маски» с дипфейком Илона Маска.
Деньги дадут создателям шоу о современных российских дизайнерах «Кому на Руси шить хорошо», тревел-шоу с незрячим блогером «Пахнет вкусно», проекта «Сделано для фронта» о помощи предпринимателей российским военным. Также профинансируют проекты «СВОи», «Женщины Z», «Россия для людей», «Право на вторжение», «Босх — молокосос!», «Уехавшие, как вы там?», «Обновленный сайт Конституции РФ», «Народов много — Родина одна. Мы вместе!» и другие — всего 53.
Остальные средства направятся на сериалы «Фул хаус» и «Столыпин», триллер «Остров профессора Доуэля» по мотивам произведений Александра Беляева, сериалы «Изгои», «Громыко. Господин Нет», «Эль Русо», «Слово пацана», документальный сериал «Северный морской путь» Максима Арбугаева, «Никто не знает про Маньпупунёр», «Рамзан. Ахмат — Сила России» и прочие.
В прошлом году ИРИ выделил 90 млн рублей на разработку тактической игры «Спарта» про наемников одноименной ЧВК. Всего институт направил деньги на 14 проектов по разработке видеоигр в рамках конкурса на создание национального контента.
В феврале 2023-го ИРИ дал дополнительные средства на разработку игры «Смута» — о событиях одноименного времени. Ранее на ее создание уже выделили 260 млн рублей.