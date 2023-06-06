Минпромторг планирует ввести госрегулирование производства и оборота метанола

Минпромторг подготовил законопроект о введении в стране государственного регулирования производства и оборота метилового спирта. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Предполагается, что министерство разработает ряд требований к обороту метанола, чтобы ограничить число участников рынка. Мера должна исключить неподконтрольный оборот метилового спирта.
Кроме того, Минпромторг сможет сформировать систему учета объемов производства, реализации и использования метанола различными предприятиями.
5 июня стало известно о массовом отравлении слабоалкогольным напитком «Мистер сидр» в нескольких российских регионах, включая Ульяновскую, Самарскую и Нижегородскую области. По последним данным, в результате отравления погибли 28 человек, десятки человек были госпитализированы и остаются в больницах.
Спустя день управление МВД по Ульяновской области сообщило, что в изъятых в регионе кегах «Мистера сидра» были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для жизни и здоровья.