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Минпромторг планирует ввести госрегулирование производства и оборота метанола

Виктория Шанина
Сегодня в 18:10

Минпромторг подготовил законопроект о введении в стране государственного регулирования производства и оборота метилового спирта. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предполагается, что министерство разработает ряд требований к обороту метанола, чтобы ограничить число участников рынка. Мера должна исключить неподконтрольный оборот метилового спирта.

Кроме того, Минпромторг сможет сформировать систему учета объемов производства, реализации и использования метанола различными предприятиями.

5 июня стало известно о массовом отравлении слабоалкогольным напитком «Мистер сидр» в нескольких российских регионах, включая Ульяновскую, Самарскую и Нижегородскую области. По последним данным, в результате отравления погибли 28 человек, десятки человек были госпитализированы и остаются в больницах.

Спустя день управление МВД по Ульяновской области сообщило, что в изъятых в регионе кегах «Мистера сидра» были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для жизни и здоровья.

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Минпромторг
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