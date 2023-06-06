Минпромторг планирует ввести госрегулирование производства и оборота метанола

5 июня стало известно о массовом отравлении слабоалкогольным напитком «Мистер сидр» в нескольких российских регионах, включая Ульяновскую, Самарскую и Нижегородскую области. По последним данным, в результате отравления погибли 28 человек, десятки человек были госпитализированы и остаются в больницах.