Стали известны даты проведения Каннского фестиваля в 2024 году

Приз за лучшую режиссерскую работу вручили постановщику Чан Ань Хунгу за ленту «Рагу Додена Буффана», награду за лучший сценарий получил Юдзи Сакамото за работу над «Монстром». «Золотая пальмовая ветвь» за лучший короткометражный фильм досталась Флоре Анне Буда за «27».
За лучшую мужскую и женскую роли жюри наградило Кодзи Якусе («Perfect Days» Вима Вендерса) и Мерве Диздар («О сухой траве» Нури Бильге Джейлана).
В этом году на Каннском фестивале показали «Фаворитку» с Джонни Деппом в главной роли, «Индиану Джонса и колесо судьбы», «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Город астероидов» Уэса Андерсона, «Май, декабрь» Тодда Хейнса и другие ленты.