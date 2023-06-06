Стали известны даты проведения Каннского фестиваля в 2024 году

В этом году на Каннском фестивале показали «Фаворитку» с Джонни Деппом в главной роли, «Индиану Джонса и колесо судьбы», «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Город астероидов» Уэса Андерсона, «Май, декабрь» Тодда Хейнса и другие ленты.