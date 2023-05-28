«Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил фильм Жюстин Трие «Траектория падения»

«Золотую пальмовую ветвь» на завершившемся 76-м Каннском кинофестивале получила судебная драма «Траектория падения» французского режиссера Жюстин Трие. Полный список лауреатов посмотреть можно на сайте фестиваля.
«Траектория падения» рассказывает о немецкой писательнице, которую обвиняют в убийстве супруга. Мужчина упал со скалы в Альпах, а единственным свидетелем его смерти становится незрячий сын — и даже он начинается сомневаться в невиновности матери.
Гран-при кинофестиваля получил британский клипмейкер и режиссер Джонатан Глейзер за фильм «Зона интересов». Финский постановщик Аки Каурисмяки за свою картину «Опавшие листья» был удостоен приза жюри, третьей по престижности награды фестиваля.
Приз за лучшую режиссерскую работу вручили французскому режиссеру вьетнамского происхождения Чан Ань Хунгу за ленту «Рагу Додена Буффана». Награду за лучший сценарий получил японский сценарист Юдзи Сакамото за работу над «Монстром». «Золотая пальмовая ветвь» за лучший короткометражный фильм досталась Флоре Анне Буда за «27».
За лучшую мужскую и женскую роли жюри наградило Кодзи Якусе («Прекрасные дни» Вима Вендерса) и Мэрвэ Диздару («О сухой траве» Нури Бильге Джейлана). «Золотой камеры», вручаемой за лучший дебют, удостоился Фам Тиен Ан за «Inside the Yellow Cocoon Shell».
Лучшим фильмом в секции «Особый взгляд» признан «Как заниматься сексом» Молли Мэннинг Уокер, приз жюри ушел «Гончим» Кемаля Лазрака. Асме Эль Мудир объявили лучшим режиссером за картину «Мать всей лжи».
В прошлом году «Золотую пальмовую ветвь» во второй раз получил. В этом году он был председателем жюри.