Фильм-победитель Каннского кинофестиваля выйдет в российский прокат

Психологический триллер «Анатомия падения» француженки Жюстин Трие, завоевавший «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, покажут в российских кинотеатрах. Старт проката намечен на 14 сентября, рассказали в пресс-службе кинопрокатной компании «Про:взгляд» агентству ТАСС.
«Анатомия падения» рассказывает о немецкой писательнице, которую обвиняют в убийстве супруга. Мужчина упал со скалы в Альпах, а единственным свидетелем его смерти становится незрячий сын, и даже он начинает сомневаться в невиновности матери.
Роли в фильме исполнили Сандра Хюллер, Сванн Арло, Мило Мачадо Гранер, Антуан Рейнарц, Самюэль Тейс и другие.
Предыдущая картина Трие «Соблазн» входила в шорт-лист Каннского смотра в 2019 году. Режиссерка также неоднократно завоевывала французскую премию «Сезар».