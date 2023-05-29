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Фильм-победитель Каннского кинофестиваля выйдет в российский прокат

Семён Гудошников
Сегодня в 17:58

Психологический триллер «Анатомия падения» француженки Жюстин Трие, завоевавший «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, покажут в российских кинотеатрах. Старт проката намечен на 14 сентября, рассказали в пресс-службе кинопрокатной компании «Про:взгляд» агентству ТАСС.

«Анатомия падения» рассказывает о немецкой писательнице, которую обвиняют в убийстве супруга. Мужчина упал со скалы в Альпах, а единственным свидетелем его смерти становится незрячий сын, и даже он начинает сомневаться в невиновности матери.

Роли в фильме исполнили Сандра Хюллер, Сванн Арло, Мило Мачадо Гранер, Антуан Рейнарц, Самюэль Тейс и другие.

Предыдущая картина Трие «Соблазн» входила в шорт-лист Каннского смотра в 2019 году. Режиссерка также неоднократно завоевывала французскую премию «Сезар».

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Сандра Хюллер
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