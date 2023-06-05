Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» до конца 2023 года намерена открыть еще 50 ресторанов в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на владельца сети Александра Говора.
В ближайшие два с половиной года планируется открыть до тысячи ресторанов, сказал Говор в ходе пресс-конференции, посвященной году работы сети.
Там же гендиректор компании Олег Пароев заявил, что российский аналог «Хэппи Мил» мы увидим уже в конце лета. Называться он будет «Кидз Комбо», как и сообщалось ранее.
«Мы будем рады представить нашу первую коллекцию игрушек, которая сделана в рамках коллаборации с российской франшизой мультипликационной „Тим и Лео“. С конца лета все эти игрушки появятся в наших ресторанах», — сказал Пароев.
Он пояснил, что «Кидз Комбо» так долго запускали из‑за технических вопросов и отсутствия централизации, которая была при «Макдоналдсе».
Сеть «Вкусно — и точка» начала открывать рестораны на базе «Макдоналдса» 12 июня прошлого года. Всего у сети было 850 точек, на данный момент все они открыты для посетителей.