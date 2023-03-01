Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует запустить собственную фабрику по производству игрушек для детского обеда «Кидз Комбо» — аналога «Хэппи Мил» в «Макдоналдс». Об этом РБК рассказал владелец сети Александр Говор.
По его словам, первые игрушки в наборах «Кидз Комбо» появятся в июле–августе 2023 года. Некоторые из них будут производить в России, а некоторые поставлять из Китая.
Собственную фабрику «Вкусно — и точка» хочет открыть через два года. Это необходимо, поскольку в России пока нет заводов, которые смогут полностью покрыть необходимые объемы.
«У меня есть в программе [пункт] открыть свою — может, с какими‑то партнерами — фабрику, которая будет полностью изготавливать нам игрушки», — сказал Говор, добавив, что уже ведутся переговоры с потенциальными партнерами.
В сентябре 2022-го гендиректор сети Олег Пароев уже рассказывал о проблемах с поставками игрушек для «Кидз Комбо». Необходимо производить около 2 млн игрушек в месяц, но на одной фабрике такой объем производить сложно, а раньше поставками занимался сам «Макдоналдс».
«„Макдоналдс“ был крупнейшим продавцом игрушек в мире за счет „Хэппи Мила“. Мы как команда, работающая на рынке, использовали выгоды того, что являемся частью такой огромной корпорации, которая большую часть работы централизованно где‑то делала за нас. Сейчас все это нам надо делать самостоятельно», — сказал тогда Пароев.
«Кидз Комбо» доступны для заказа во «Вкусно — и точка» только с 12 декабря. В их — наггетсы, сырные снеки, бургеры, салат, морковные палочки и яблочные дольки, а также напиток на выбор. А вместо игрушек в наборы кладут книги издательства Clever с головоломками и лабиринтами.