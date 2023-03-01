«„Макдоналдс“ был крупнейшим продавцом игрушек в мире за счет „Хэппи Мила“. Мы как команда, работающая на рынке, использовали выгоды того, что являемся частью такой огромной корпорации, которая большую часть работы централизованно где‑то делала за нас. Сейчас все это нам надо делать самостоятельно», — сказал тогда Пароев.