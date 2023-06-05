Черновик «Bohemian Rhapsody» за $1 миллион: сколько будут стоить вещи Фредди Меркьюри на аукционе

На аукционе Sotheby’s окажется более 1500 личных вещей Фредди Меркьюри и принадлежавших ему предметов искусства. Их выставит Мэри Остин — бывшая возлюбленная и ближайшая подруга фронтмена группы Queen, которой он завещал половину своего состояния, включая лондонский особняк Гарден-Лодж, где провел более десяти лет, в том числе свои последние минуты жизни. «Уже много лет у меня была радость и привилегия жить в окружении всех замечательных вещей, которые Фредди выискивал и так любил, — объяснила Остин в пресс-релизе. — Но годы идут, и для меня пришло время принять трудное решение закрыть эту совершенно особую главу в моей жизни».