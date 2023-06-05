Черновик «Bohemian Rhapsody» за $1 миллион: сколько будут стоить вещи Фредди Меркьюри на аукционе

На аукционе Sotheby’s окажется более 1500 личных вещей Фредди Меркьюри и принадлежавших ему предметов искусства. Их выставит Мэри Остин — бывшая возлюбленная и ближайшая подруга фронтмена группы Queen, которой он завещал половину своего состояния, включая лондонский особняк Гарден-Лодж, где провел более десяти лет, в том числе свои последние минуты жизни. «Уже много лет у меня была радость и привилегия жить в окружении всех замечательных вещей, которые Фредди выискивал и так любил, — объяснила Остин в пресс-релизе. — Но годы идут, и для меня пришло время принять трудное решение закрыть эту совершенно особую главу в моей жизни».
Аукцион в Лондоне состоится в сентябре этого года, а до этого он будет предварен выставками в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Гонконге. По данным Sotheby’s, Остин планирует пожертвовать часть вырученной суммы на благотворительность: в организацию Mercury Phoenix Trust и Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом.
Один из самых дорогостоящих экспонатов — ранний вариант «Bohemian Rhapsody», на котором отчетливо видно, что изначально один из главных хитов группы задумывался под названием «Mongolian Rhapsody». Ориентировочная стоимость сохранившегося черновика варьируется от 1 до 1,5 миллионов долларов. Записанные Меркьюри текст и аккорды хита «We Are the Champions» будут стоить от 250 до 376 тыс. долларов. Культовая корона — точная копия короны короля Эдуарда — оценивается экспертами в 376–501 тыс. долларов. Ее изготовила художник по костюмам и подруга солиста Диана Мозли. Именно в ней Меркьюри последний раз выступил с Queen — это произошло 9 августа 1986 года в Небуорт-хаусе.
Кожаная куртка, в которой музыкант появился на «Saturday Night Live» в 1982 году, оценивается от 25 до 38 тыс. долларов. Меркьюри любил культовую модель кроссовок adidas Samba, которую в то время было непросто достать в Европе, поэтому он покупал сразу несколько пар, оказываясь на гастролях в Лос-Анджелесе. Одна из них будет продана на аукционе: ее ориентировочная стоимость — от 3800 до 6300 долларов.