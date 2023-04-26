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Подруга Фредди Меркьюри выставит на аукциона 1500 вещей музыканта

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:42

Мэри Остин, подруга и в прошлом возлюбленная фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри, выставит на аукцион Sotheby’s 1500 личных вещей музыканта и принадлежавших ему предметов искусства. Об этом сообщил Би-би-си.

Остин продаст в том числе портрет работы Джеймса Тиссо — последнюю картину, которую Меркьюри приобрел лишь за месяц до своей смерти. На торгах за нее предполагается выручить 400-600 тыс. фунтов.

Также на аукционе окажутся рукописи артиста и его черновики. По словам Остин, именно с ними ей будет сложнее всего расстаться, поскольку в текстах песен видна «самая прекрасная часть души» Фредди.

Тем не менее, Мэри все же откажется от почти всех предметов, которые были дороги Меркьюри. По словам 72-летней женщины, она решилась на это, потому что ей «следует привести свои дела в порядок».

«Пришло время принять трудное решение и закрыть эту очень особую главу моей жизни. Я решила ничего не оставлять. Если уж я собралась с духом, то надо продать все», — заявила она.

Остин оставит себе только несколько «личных подарков» и совместные фотографии с лидером Queen. Остальное наследство, включая сценические костюмы, салфетки, серебряную гребенку для усов, телефон и даже мебель, уйдет с молотка.

Среди лотов будут любимый жилет Меркьюри с портретами его шести кошек, акустическая гитара, на которой музыкант написал песню «Crazy Little Thing Called Love», корона из гастрольного тура 80-х, а также полотна Матисса, Шагала и Пикассо.

Предполагается, что вещи Меркьюри принесут более шести миллионов фунтов. Часть полученной суммы Остин намерена отдать на благотворительность. Торги пройдут в сентябре, перед ними в Лондоне состоится выставка коллекции.

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