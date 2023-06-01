Песня Queen «Bohemian Rhapsody» изначально называлась «Mongolian Rhapsody»

Знаменитая песня рок-группы Queen «Bohemian Rhapsody» изначально должна была называться «Mongolian Rhapsody». Об этом сообщил Rolling Stone, сославшись на текст черновика Фредди Меркьюри.
Черновик недавно выставили на аукцион Sotheby’s. На нем рукой Меркьюри отчетливо написано, а затем зачеркнуто альтернативное название песни. По какой причине музыкант изменил имя трека, остается загадкой.
Помимо названия, в черновике виден текст композиции. Помимо всем известных слов и словосочетаний, там есть и другие — их Queen могли использовать вместо, например, выражений «Galileo!», «Scaramouch!», «Fandango» и других.
Предполагается, что текст «Bohemian Rhapsody» уйдет с молотка за сумму от 800 твм. до 1,2 млн фунтов стерлингов. Помимо этого лота, на торгах планируют продать и другие черновики Меркьюри и его личные вещи, всего — порядка 1500 предметов.
Все их выставила на продажу подруга и в прошлом возлюбленная Фредди Меркьюри — Мэри Остин. Именно ей артист завещал все свое имущество. 72-летняя женщина заявила, что пришло время ей «привести свои дела в порядок».