Бойцы РДК предложили губернатору Белгородской области встретиться и забрать пленных. Тот согласился

«Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними — это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили. <…> Но если они живые, с 17 до 18 — МАПП Шебекино. Гарантирую безопасность», — сказал Гладков.