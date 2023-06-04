Бойцы РДК предложили губернатору Белгородской области встретиться и забрать пленных. Тот согласился

4 июня Русский добровольческий корпус (РДК) опубликовал видео с двумя пленными российскими военными, в котором предложил обменять их на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым в храме села Новая Таволжанка. В записи ролика также принял участие «представитель» легиона «Свобода России»*.
Люди заявили, что они хотят провести переговоры с Гладковым, которому нужно прибыть в храм без оружия на машине скорой помощи до 17.00. Двух человек, один из которых лежит на больничной койке, они назвали пленными и попросили их представиться.
Гладков опубликовал видео в своем телеграм-канале. Губернатор заявил, что в данный момент российские военные ведут бои с диверсантами в Новой Таволжанке, и ответил на предложение РДК.
«Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними — это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили. <…> Но если они живые, с 17 до 18 — МАПП Шебекино. Гарантирую безопасность», — сказал Гладков.
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* Легион «Свобода России» признан в России террористической организацией и запрещен.