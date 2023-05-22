Белгородский губернатор сообщил об украинских диверсантах в области

В начале марта диверсанты заходили на территорию Брянской области. Они проникли в село Любечане Климовского района и село Сушаны. Ответственность за нападение взял на себя Русский добровольческий корпус, воюющий на стороне ВСУ. Власти региона сообщали о гибели двоих мужчин.