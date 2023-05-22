Белгородский губернатор сообщил об украинских диверсантах в области

На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, написал в телеграме губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — заявил он.
По информации Mash, у пункта пропуска «Грайворон» в селе Козинка ведется перестрелка с диверсантами. Baza пишет, что, по предварительным данным, бой ведется недалеко от населенных пунктов Глотово, Козинка и Гора-Подол.
Грайворон — самый западный город Белгородской области, он находится в 7 километрах от границы с Украиной. До Белгорода от него примерно 60 километров по прямой.
Легион «Свобода России»*, сформированный из россиян перешедших на сторону Украины, заявил, что границу пересекли его подразделения. В телеграм-канале легиона говорится о населенных пунктах Козинка и Грайворон, в которые «зашли передовые отряды».
В начале марта диверсанты заходили на территорию Брянской области. Они проникли в село Любечане Климовского района и село Сушаны. Ответственность за нападение взял на себя Русский добровольческий корпус, воюющий на стороне ВСУ. Власти региона сообщали о гибели двоих мужчин.
*Легион «Свобода России» признан в России террористической организацией и запрещен.